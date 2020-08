Se realojará a los temporeros de Albacete en pequeños grupos de 25 personas

En estos encuentros, a los que también han asistido miembros de la asociación ACAIM, los representantes de la Consejería de Sanidad han expuesto un análisis de la situación epidemiológica actual de las personas confinadas en los espacios habilitados en el pabellón del Instituto Ferial de Albacete (IFAB), indicando la necesidad de seguir manteniendo la cuarentena de las personas allí alojadas.

En este sentido, y con vistas a mejorar las condiciones de habitabilidad y evitar que se sigan produciendo nuevos contagios, las administraciones han adoptado la decisión de sustituir el actual sistema de aislamiento en el IFAB, cedido para este uso por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Albacete, por un aislamiento en grupos pequeños, no más de 25 personas, en instalaciones diferenciadas, bajo la supervisión de la Consejería de Sanidad.

El traslado a estas nuevas ubicaciones se iniciará mañana. En el mismo momento en que se proceda a la evacuación a las diferentes instalaciones, todos las personas serán sometidas nuevamente a una prueba PCR, con el fin de mantener lo más actualizada posible la situación epidemiológica.

La medida se toma tras los incidentes registrados esta mañana cuando algunos de los 200 temporeros que siguen confinados en las instalaciones de la Institución Ferial de Albacete (IFAB), se escaparon para protestar por su situación.

La Avenida Gregorio Arcos, en la que se encuentra la IFAB y que da acceso al polígono Campollano, ha permanecido cortada varias horas, según ha informado la Policía Local de Albacete, que ha destacado que la "rápida actuación" ha hecho que se mantenga el orden en la zona, donde no obstante se ha generado una gran expectación entre los vecinos.

El portavoz del Colectivo de Apoyo al Inmigrante (Acaim) en Albacete, Cheikhou Cisse, ha explicado a Efe que "los chicos están nerviosos porque no tienen información, llevan aquí ya dos semanas, muchos han dado negativo en las pruebas hasta tres veces y no entienden por qué no pueden ir a trabajar".

El portavoz de Acaim ha indicado que "llevan dos semanas sin trabajar y sin dinero, y no saben dónde podrán ir al salir, ni cuándo podrán salir".