Toque de atención de Ciudadanos al PSOE a cuenta de los gobiernos de coalición

En una rueda de prensa ofrecida ayer desde la sede regional de Ciudadanos, y acompañada por miembros del Comité Autonómico del partido, incluidos la alcaldesa de Ciudad Real, Eva Masías; y los vicealcaldes de Albacete, Vicente Casañ; y de Guadalajara, Rafael Pérez Borda, Picazo ha señalado que el PSOE está empezando a funcionar en clave electoral, lo cual es "una irresponsabilidad", porque la prioridad debe estar en "desarrollar los acuerdos municipales con lealtad, en beneficio de los vecinos, como ha sucedido hasta ahora". A este respecto, la dirigente ha reivindicado que "ser de centro no es ser ambiguo ni ser blando. Los liberales tenemos ideas firmes, principios sólidos. Valores irrenunciables. Y no vamos a consentir que se ningunee a Ciudadanos, un partido que representa no solo a sus votantes sino a los dos millones de castellanomanchegos para los que cada día trabajamos".

Pérez Borda, en su calidad de secretario de Organización, ha recordado a los socialistas que "si no fuera por los acuerdos de gobierno con Ciudadanos, ningún cargo del PSOE ocuparía responsabilidades de gobierno ni en Ciudad Real, ni en Albacete, ni en Guadalajara" y ha anticipado que "no vamos a consentir que cargos importantes en la ejecutiva socialista acudan a actos institucionales a hacer política partidista y, lo que es más grave, que presuman de que se desbloquean proyectos y se acometen avances porque todas las administraciones tienen el mismo color. Porque no es verdad". Por ello ha afirmado que "si el PSOE está ya centrado en la carrera electoral y se va a olvidar de la gestión y de la ciudadanía que nos lo diga a las claras porque con nosotros, para eso, que no cuente".

Influencia de la gestión liberal: alivio fiscal, apoyo al emprendedor y economía verde

Por su parte, el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos y también concejal del Equipo de Gobierno de Guadalajara, Israel Marco, ha aclarado que el partido liberal, allí donde cogobierna, desarrolla "una política fiscal que ni PP ni PSOE han querido afrontar en sus años de gobierno en solitario en los distintos ayuntamientos", recordando, a modo de ejemplo, que "cuando llegamos al ayuntamiento de Guadalajara se recaudaba tarde y mal, y para solucionarlo, en lugar de hacer una reestructuración de los impuestos, directamente se subían. Pues bien, ahora con Ciudadanos en el Gobierno se recauda mejor, se favorece la creación de empleo, se bonifica al emprendedor y, de forma especial, al emprendedor que apuesta por una economía verde. Esto, que parece algo muy básico y muy sencillo, no ocurre en los gobiernos en solitario de PP y PSOE. Por eso Ciudadanos es clave".