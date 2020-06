Tribunal de Cuentas pone en evidencia los Planes de Empleo

Así se ha pronunciado Cañizares, en rueda de prensa, donde ha lamentado que, según apunta el Tribunal de Cuentas, el Plan Extraordinario y Urgente para el empleo en Castilla-La Mancha, dotado en 224 millones de euros, -la mayoría subvencionado por fondos europeos-, solo sirvió entre 2015 y 2017 para que el 6 por ciento de los desempleados lograran reincorporarse al mercado laboral.



Por ello, Cañizares ha recordado que el Tribunal de Cuentas “ha sacado los colores a Page”, ya que el plan estaba especialmente dirigido a mujeres y jóvenes en desempleo, pero no sirvió para que estos colectivos se beneficiaran del mismo.



Denuncia el fracaso de modelo de Page



De esta manera, el dirigente popular ha denunciado el fracaso de modelo de Page en Castilla-La Mancha, destinado únicamente a la “propaganda y grandes titulares”, que solo ha servido para malgastar los fondos públicos que deben destinarse a mejorar el mercado de trabajo de nuestra región, a potenciar las capacidades de nuestros trabajadores y a conseguir que nuestra tierra se convierta en una comunidad competitiva.



Cañizares ha asegurado que Castilla-La Mancha no se puede permitir por más tiempo a un Page donde las “ocurrencias y las salidas de tono” sean la manera de actuar en política, puesto que nuestra tierra necesita la seriedad de un Gobierno y de unas actuaciones que viene ofreciendo Paco Núñez con “ideas claras y con iniciativas serias enfocadas a la recuperación económica de la región”.



Por último, ha advertido que nuestra región no se “puede permitir el lujo” de que los recursos económicos de la Junta de Comunidades se malgasten nuevamente y que no sirvan a los objetivos a los que están diseñados.