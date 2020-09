UGT denuncia la falta de test a todo el personal de centros educativos

UGT denuncia que a dos días de empezar el curso escolar en Castilla-La Mancha no se hayan realizado todos los test diagnósticos prometidos por la Junta en julio tanto para el personal docente como para el personal no docente adscrito a la junta o externalizado. Manuel Amigo, responsable del sector de Enseñanza de FeSP UGT CLM, constata especial preocupación entre los interinos con plaza adjudicada en septiembre o que incluso están aún pendientes de adjudicación y no han recibido cita para la realización del test diagnóstico o la han recibido para semanas después de iniciarse el curso.