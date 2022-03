UGT denuncia que el Sescam va a prescindir de los profesionales del seguimiento COVID

A muchos de ellos ya se les ha comunicado su no continuidad en estas labores a partir del 1 de abril, y tampoco se cuenta con ellos para realizar las labores propias de sus categorías profesionales como alternativa a prescindir de sus servicios 1 mes antes de que el conjunto de los profesionales del Sescam pidan sus vacaciones.

Si en otros momentos se les ha felicitado por la labor realizada, hoy se prescinde de ellos mientras a la vez Castilla-La Mancha prevé un aumento de casos en Semana Santa y pide mantener la responsabilidad a la población.

“Alguien quiere que la Pandemia acabe al menos desde el punto de vista político, y no quiere ver que estamos intentando manejar un virus y que la Pandemia de Coronavirus aún no ha finalizado. El próximo lunes sin ir más lejos los positivos leves ya no deberán realizar cuarentenas”. Subraya Peiró.

Desde UGT se pide que se reconsidere esta decisión y que se transformen todos estos contratos que están por encima de plantilla en más plazas estructurales para garantizar la asistencia sanitaria en los actuales centros sanitarios o en los que se abrirán próximamente. Y que todas estas decisiones se tomen única y exclusivamente atendiendo a criterios sanitarios.