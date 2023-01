Un Fitur de cine para Castilla-La Mancha

El acto de apertura del stand ha servido también para presentar la campaña turística ‘Castilla-La Mancha de cine’, “una campaña muy potente y muy atractiva que concebimos hace unos años, pero que el COVID nos obligó a dejar aparcada para un momento como este, en el que acompañar el crecimiento en la actividad del sector”, ha señalado la consejera, que ha detallado que el Ejecutivo autonómico ha invertido 6,6 millones de euros en una campaña “que va a permitir que en los próximos meses sigamos atrayendo turismo nacional e internacional, para tratar de continuar con la dinámica que va a permitir que cerremos 2022 con cifras récord en el turismo en la historia de la región”.

En este sentido, Patricia Franco ha subrayado que, en los once primeros meses de 2022, el turismo en la región ha superado por primera vez los cinco millones de pernoctaciones, “y que somos líderes en crecimiento de turismo rural en todo el país en ese periodo”, un comportamiento que es “fruto del trabajo de mucha gente, del sector privado y del compromiso de la iniciativa pública, y que tiene su reflejo en la confianza del sector, como hemos conocido en el último barómetro de Exceltur”, ha indicado la consejera, que ha detallado que los resultados del barómetro que se realiza en el sector “sitúa el nivel de facturación en 2022 un seis por ciento por encima del reflejado para el año 2019, que hasta ahora es el año récord del turismo en la región”. Una confianza del sector, además, que cristaliza con la previsión para el primer trimestre de este año, “donde la estimación del sector es elevar la facturación un 7,9 por ciento con respecto al mismo periodo de 2023”, ha dicho Patricia Franco.

La consejera, además, ha destacado el compromiso del Gobierno regional con el sector y el esfuerzo y el trabajo del Ejecutivo autonómico por captar fondos europeos para impulsar la actividad turística en la región, “que ha hecho que, en la presente legislatura, hayamos movilizado más de 103 millones de euros en inversiones en recursos y destinos turísticos de la región, tanto a través de Expresiones de Interés como con Planes de Sostenibilidad y Acciones de Cohesión Territorial”, de los cuales 21,4 millones se están invirtiendo en la provincia de Toledo, que celebra hoy su día en el estand de Castilla-La Mancha en FITUR.

Por último, Patricia Franco ha agradecido al presidente regional, Emiliano García-Page, su apuesta por apoyar la actividad turística en la región, así como el esfuerzo y el compromiso del sector, que tiene su representación en el estand con las 35 estrellas que jalonan el particular ‘Paseo de las Estrellas’ situado en el espacio castellanomanchego, “que representan nombres e historias del sector y que son un homenaje a su compromiso, resiliencia y apuesta constante por seguir invirtiendo en momentos de dificultad”, al igual que ha agradecido al equipo de la Dirección General de Turismo y de ETURIA su labor por la promoción y el desarrollo del turismo en la región; además de a las asociaciones que trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad en la región, como Down Toledo, Down Talavera o CECAP, su trabajo y apoyo para estos días en la Feria Internacional de Turismo.

En el acto de inauguración, además de por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, el presidente regional ha estado acompañado por el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz; la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez; el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; y por los alcaldes y alcaldesas de Toledo, Talavera y Cuenca, Milagros Tolón, Tita García y Darío Dolz, respectivamente.