Ángela Cervantes se viste de JCPajares en la gala de los Goya

Reinventado especialmente para esta ocasión, apuesta por el rediseño de un conjunto de la colección ANNUAL 20.21 de la firma.

El look está compuesto por un buzo completo y un sobrevestido de rejilla con plumas de avestruz en el bajo, confeccionadas totalmente a mano, y destacados tirantes de caderas en negro y dorado. Un traje dotado de un gran impacto visual gracias al juego de texturas y transparencias.

“Es uno de mis looks favoritos de la pasada colección y sabía que tendría su momento. Ese momento ha llegado con Ángela y esta nominación. La actriz lo tenía fichado desde que lo lanzamos. En cuanto se lo probó, tanto ella como su estilista, David Rivas, sabían que ese era su vestido.



Para completar el conjunto decidimos realizar el buzo. Una pieza completa que no solo estiliza y realza su figura, si no que le da el toque más nocturno, en tendencia y rompedor.

Ha sido muy fácil ponerse de acuerdo entre todos y estoy encantado de acompañarle en esta noche tan especial.” Cuenta el diseñador.