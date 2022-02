Concentración este domingo en Guadalajara contra la Ley Mordaza

Todas estas movilizaciones convocadas bajo el lema “Ni ley mordaza, ni mordaza maquillada” nacen, según han comunicado, para denunciar que “la reforma de la Ley Mordaza, tal y como la plantea el gobierno, obviamente no es una derogación, pero tampoco una verdadera reforma: es un maquillaje de la ley actual, que no elimina los elementos más restrictivos para el ejercicio de derechos”, según señalan en el llamamiento.

Entre los más de cien colectivos adheridos a esta convocatoria se encuentran entidades como Ecologistas en Acción, Amnistía Internacional, Defender A Quien Defiende (DQD), Greenpeace, Confederación General del Trabajo (CGT), Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), Red ACOGE, además de asambleas y colectivos del 15M como la Comisión Legal Sol, [email protected] o Marea Granate, entre otras muchas.

Colectivos que llevan años denunciando y reportando junto a la Plataforma No Somos Delito que la Ley de Seguridad Ciudadana vulnera derechos y libertades fundamentales. Tal y como exponen en el comunicado de la convocatoria, las organizaciones adheridas denuncian que “ni el texto base, ni el paquete de enmiendas acordado entre PSOE y Unidas Podemos proponen medidas garantistas para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales” como la libertad de expresión, de reunión pacífica, el derecho de información, o los derechos de personas migrantes y solicitantes de asilo.

La mayoría de las movilizaciones tendrán lugar justo dos días antes de que se reúna la Ponencia de la Comisión de Interior en el Congreso, un encuentro en el que se prevé que los grupos parlamentarios cierren los principales acuerdos que marcarán gran parte del articulado de la reforma. Uno de los motivos centrales de estas movilizaciones, en las que se reclamará a la Ponencia de la Comisión de Interior que “se replantee una futura ley que garantice el libre ejercicio de los derechos y libertades y que se aborde de forma prioritaria la redefinición del concepto de seguridad ciudadana".

Con estas movilizaciones se quiere recordar a los grupos parlamentarios que, cuando se aprobó la Ley Mordaza, todos los partidos de la oposición se comprometieron a derogar o reformar de forma integral esta norma, un compromiso político que, a juicio de la Plataforma No Somos Delito, “está muy lejos de cumplirse, tal y como se está planteando la reforma ahora mismo”.

Piden también la eliminación de las infracciones que “criminalizan determinadas situaciones de pobreza”, como la sanción por venta ambulante o la infracción específica que multa a mujeres que ejercen la prostitución; y que se prohíban expresamente las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente, así como la realización de las redadas por perfil étnico o racial.

Otra de las críticas que han motivado esta movilización “es que en ninguna de las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios se plantea la revisión o reformulación del concepto de seguridad ciudadana”. Una de las principales demandas de la Plataforma No Somos Delito, que considera que el concepto de seguridad ciudadana actual “viene heredado históricamente de la Ley de Vagos y Maleantes, donde se entiende que la seguridad está enfrentada con la libertad y que, por tanto, la seguridad ciudadana es un instrumento para limitar el ejercicio de libertades y no un instrumento para proteger estos derechos”, explican desde No Somos Delito.

Los colectivos tachan de “ineficaz” la medida planteada por PSOE y Unidas Podemos para limitar la "presunción de veracidad" de los funcionarios policiales (art. 52). No Somos Delito advierte de que la propuesta de que el relato policial en las denuncias sea coherente, lógico y razonable, “además de no exigirse a todas las actuaciones policiales, no acaba con uno de los aspectos más problemáticos de la ley, que es que la palabra del agente vale siempre más que la de la ciudadanía, vulnerando el derecho a una defensa justa”, explican.

También consideran que está “incompleta” la propuesta de reconocer el derecho de manifestación espontánea ya que, según apuntan, se sigue manteniendo las infracciones que permiten a la policía determinar quién es la persona convocante de una manifestación que no ha sido comunicada (art. 30.3) y sancionarla (art. 37.1).

Lo mismo sucede, según dicen, con la propuesta planteada para reformar la infracción referente al uso de imágenes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (art.26.23), argumentando que “se seguirá permitiendo que sea el agente quien decida si la persona que ha hecho la foto podría hacer un uso de la misma que suponga un peligro para su seguridad, la de su familia, la del operativo o las instalaciones, y, en base a ello, sancionar a la persona autora de la foto por algo que todavía no ha sucedido, como es el uso presunto de la imagen”.

Los colectivos adheridos a la movilización del 13 de febrero exigen que una reforma integral de la Ley Mordaza debe pasar, tal y como han comunicado, por cambios como que “la palabra del policía tenga valor de mera denuncia y que deban aportar pruebas, como mínimo, cuando las actuaciones policiales entren en colisión con el ejercicio de derechos fundamentales”.

Por último, piden que se prohíba la realización de redadas por perfil étnico, para lo que también exigen que se suprima el art. 13.3 que obliga a las personas extranjeras a portar en todo momento la documentación que acredite su situación regular en España; y que se prohíban expresamente las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente.

En Guadalajara desde el Centro Social la Trenza apoyan las movilizaciones que este domingo 13 de febrero se van a realizar en distintos puntos del país exigiendo una reforma de la llamada "Ley Mordaza" mucho más profunda que

la que propone el Gobierno, pues seguimos considerándola muy lesiva para con los derechos y libertades ciudadanas.