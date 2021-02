Concentración hoy en Guadalajara por el encarcelamiento de Pablo Hasél

La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha convocado c oncentración hoy en Guadalajara, a las 19 horas en la Plaza de Santo Domingo, por el encarcelamiento de Pablo Hasél , para protestar contra la decisión de la Audiencia Nacional de encarcelar al rapero por considerarlo un ataque a la libertad de expresión.

Esta plataforma ya protagonizó un acto de protesta el pasado sábado, recordando que el rapero, está vinculado a Guadalajara, donde rodó el El videoclip de su canción "Otro paso", del año 2014, junto al joven rapero Saúl Zaitsev, fue rodado en los exteriores del Fuerte de San Francisco, en el Parque Sandra y en el Barrio del Alamín.

El pasado mes de noviembre, el Tribunal Constitucional desestimó admitir a trámite un recurso de amparo del rapero contra una sentencia de la Audiencia española que le condenaba a nueve meses y un día de prisión por enaltecimiento del terrorismo con el agravante de reincidencia y por injurias y calumnias a la corona española y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Esta condena, junto al sistema de "días multa" harán que Hasél pase, al menos, 2 años, 4 meses y 15 días de privación de libertad.

Has é l hizo saber a través de un comunicado que no se presentaría voluntariamente en prisión, a pesar de que tenía un requerimiento de la Audiencia española para hacerlo en un plazo de diez días. Has é l señalaba directamente al actual gobierno de coalición, por permitir su encarcelamiento mientras "protegen la monarquía". Asimismo, dice que no piensa arrepentirse para reducir la condena o evitar la cárcel.

Finalmente Pablo Hasél ha entrado en prisión después de que los Mossos d'Esquadra le detuvieran este martes en el rectorado de la Universidad de Lleida, donde se había encerrado para evitar la encarcelación. La detención de Hasél es por el cumplimiento de una condena a nueve meses de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, pena que se elevará a más de dos años porque la condena incluía una multa que el rapero se ha negado a pagar. Esta condena se refiere a 64 mensajes publicados en Twitter entre 2014 y 2016 y una canción en YouTube que la Justicia considera constitutivos de delito.

Además, tiene otra condena de dos años, en suspenso, por hechos similares, y fue castigado a seis meses de prisión por agredir a un periodista.