Concentración silenciosa en señal de solidaridad con el pueblo palestino, este domingo en Guadalajara

Cada hora es clave para la población gazatí. Solo el domingo, los bombardeos de Israel sobre el enclave palestino acabaron con la vida de al menos 42 personas, incluidos varios menores. En poco más de un cuarto de hora, las fuerzas israelíes lanzaron 50 ataques aéreos sobre la Franja de Gaza.

En la cárcel abierta más grande del mundo “antes de que se desatara el implacable bombardeo la elección era entre la Covid-19 y el hambre. Ahora, sobrevivir a la noche es lo único que les preocupa a la mayoría de familias. Ni hospitales, ni edificios de prensa y nuestras escuelas han sido dañadas o destruidas”, denuncian desde UNRWA.

https://www.youtube.com/watch?v=CJ773Sk9r2M

Tras dos semanas bajo las bombas, han muerto más de 200 personas de Palestinas y 10 en Israel, en tanto el Consejo de Seguridad de la ONU -reunido esta segunda semana- sigue sin proponer soluciones al conflicto al no ponerse de acuerdo en el cese de un alto al fuego.

“¿Ves todo esto? ¿Qué esperas que haga? ¿Arreglarlo? Solo tengo 10 años. Yo ya no puedo lidiar con esto. Sólo quiero ser doctora o cualquier cosa para ayudar a mi gente, pero no puedo. Haría cualquier cosa por mi gente pero no sé qué hacer” cuenta Nadine Abdel-Taif, en medio de los escombros.

https://www.youtube.com/watch?v=KjC1Qm8GE04

Asimismo, Abriendo Fronteras Guadalajara se suma a la petición de liberación de la compañera Juana Ruiz Sánchez, trabajadora de la salud que lleva desde el 13 de abril encarcelada sin juicio, ni cargos, ni pruebas por Israel junto con otras dos compañeras de los Comités de Trabajo de la Salud (Health Work Committees). Exigimos su liberación inmediata.

El mundo mira hacia Gaza, pero no hace nada para evitar la violencia. ¿Nos ayudas a mirar para parar el apartheid?