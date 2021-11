Concierto a favor a favor de Manos Unidas el 11 de diciembre en el Buero

En esta ocasión, se trata del musical ‘Después de la nieve’, que interpretará el Orfeón Joaquín Turina, y la compañía de danza ‘Enredados’, un gran espectáculo que fusiona la música coral, con el arte, el cine, el teatro, la danza y las artes audiovisuales.

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha presentado esta mañana este concierto, junto a la concejala de Cultura, Riansares Serrano; la presidenta de Manos Unidas en Guadalajara, Elena García y el director del orfeón, Sergio Cano,

Alberto Rojo ha agradecido a Manos Unidas su compromiso y solidaridad por hacer de este mundo “un planeta mucho más justo con los países no desarrollados, que desde luego deben seguir siendo objeto de nuestra solidaridad”

El alcalde se ha referido precisamente a cómo la pandemia ha generado “mayores desequilibrios, sólo hay que ver cómo los países desarrollados se vacunan y cómo en países no desarrollados o en vías de desarrollo las vacunan no llegan. Es cierto que estamos haciendo donaciones, pero no es suficiente”.

Por eso, el primer edil ha animado a la ciudad “a volcarse con esta iniciativa, --que el año pasado no pudo celebrarse por la pandemia—y a aportar nuestro granito de arena para que Manos Unidas pueda seguir desarrollando su labor, paliando muchas situaciones de hambre y necesidad”, ha dicho.

En la misma línea se ha pronunciado la concejala de Cultura, Riansares Serrano, quien ha agradecido también a Manos Unidas “su compromiso y solidaridad con la puesta en marcha del estreno de este maravilloso concierto”.

Por su parte, Elena Garvía, que ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración en esta actividad con la cesión del teatro auditorio, ha explicado que la recaudación del concierto irá destinada a “reimpulsar proyectos de microemprendimientos en 55 aldeas de una comarca de la India, así como para seguir logrando mayores reconocimientos hacia las mujeres de estas zonas, que son consideradas personas de segunda categoría, como es una pensión para las viudas”.

El director del orfeón, Sergio Cano, se ha mostrado entusiasmado con este musical, del que sólo ha avanzado que “es una gran obra de teatro sinfónica con bandas sonoras de temática navideña. Una fantasía para toda la familia que nos hará viajar a nuestros momentos más íntimos en épocas como el invierno”.