Consejos de la Guardia Civil para comprar seguro en internet

Hay que asegurarse de que la dirección de la web del comercio electrónico es segura. Lo primero que debemos de hacer es seleccionar la URL y comprobar la validez de la dirección web. Hay que buscar en la barra de direcciones el símbolo de un candado (verde o blanco) y comprobar que la URL comienza por https:// o “shttp://”

Si es la primera vez que visitamos una web de comercio electrónico, es conveniente buscar si tiene un sello de confianza. Estos sellos garantizan que las empresas se someten a una evaluación completa de calidad, seguridad y servicio.

Compre en sitios de confianza. Use marcas y tiendas con las que esté familiarizado. Es importante revisar las opiniones y calificaciones, especialmente en tiendas desconocidas y de vendedores particulares.

Piense antes de realizar una compra, y tenga cuidado con los “chollos” en sus copras por Internet. Huya de los comercios electrónicos desconocidos o que ofrecen “gangas” difíciles de creer.

A la hora de formalizar el pago

Considere la posibilidad de utilizar una tarjeta de débito o prepago para compras online puntuales. Estas tarjetas con una cantidad fija de dinero reducirán los riesgos en el caso de que algo salga mal, y evitarán el acceso al resto de tu cuantas al no estar vinculadas.

Piénselo dos veces antes de pagar. Debe asegurarse de que comprende los riesgos de comprar online.

No envíe dinero a desconocidos. Si no daría dinero a cualquiera en la calle, no lo haga tampoco en Internet. Si es posible, elija recibir el producto primero.

Nunca envíe lo datos de sus tarjetas por email. No envíe copia de la tarjeta, PIN, numeración o cualquier otro dato a nadie por correo electrónico.

Si no compra no deje los datos de su tarjeta. Si no va a comprar nada no envíe ni proporcione los datos de su tarjeta.

Verifique la seguridad de la pasarela de pago. Compre únicamente en sitios web que usen sistemas completos de autenticación (como las de: Verificado por Visa / Master Card Secure Code)

Conserve todos los documentos relativos a sus compras por Internet.

Podrían ser necesarios para determinar los términos y condiciones de la venta o para demostrar que usted pagó los productos.

Finalmente revise sus movimientos bancarios para detectar gastos excepcionales. Así mismo revise también los correos electrónicos de confirmación de compra para asegurarse de que no se realizan movimientos fraudulentos sin conocimiento.