La convocatoria forma parte del programa denominado Cuerpo Europeo de Solidaridad, que gestiona la Comisión Europea. Este programa se dirige a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años e incluye todos los gastos: viaje, seguro, alojamiento, dinero de bolsillo y clases de idioma.



Detalles del proyecto

Bajo el nombre 'My City is Giresun-Youth Together', este proyecto abarca tres áreas de trabajo -cultura, arte y estudios para jóvenes del municipio- y contempla la participación en las actividades que se desarrollan en el conservatorio, teatro y oficina municipal de proyectos de Giresun. Asimismo, basándose en su propia experiencia, informarán sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad y ayudarán a concienciar sobre la importancia del voluntariado como medio para superar los prejuicios.



La edil azudense repasa el proceso seguido por Valeria y María. "Ambas acudieron a la Oficina Municipal de Información Juvenil (OMIJ) y se inscribieron en el Cuerpo Europeo de Solidaridad". Posteriormente, a través de la OMIJ, contactaron con el Departamento de Proyectos de Giresun y enviaron sus currículums y una carta de motivación. "Después de varias entrevistas por videoconferencia, consideraron que sus perfiles eran muy acordes y fueron seleccionadas", concluye.



Piedad Agudo destaca que "el Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrece una oportunidad única para que jóvenes de toda Europa, y, por supuesto, de Azuqueca, conozcan otras culturas a través de un voluntariado que beneficia a la comunidad del país de destino, al tiempo que la experiencia les permite formarse, mejorar sus competencias lingüísticas y adquirir nuevas habilidades".



La responsable municipal de Igualdad de Oportunidades recuerda que el Ayuntamiento impulsa otras iniciativas de ámbito europeo como, por ejemplo, los intercambios culturales con la ciudad francesa Pontonx-sur l’Adour, que está hermanada con Azuqueca.