Echániz, presidente de la Comisión Mundial de Sanidad para los Parlamentos

El diputado nacional del Partido Popular José Ignacio Echániz ha participado estos días en Berlín en la World Health Summit en su nueva calidad de presidente del Advisory Group on Health, la Comisión Mundial de Sanidad de la International Parlamentary Unión (IPU). Echániz ha participado con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el debate: Parliamentarians Role in Moving the Global Health Agenda Forward.