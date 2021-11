El Colegio de Enfermería de Guadalajara homenajea a las colegiadas jubiladas

El acto estuvo encabezado por el presidente de la institución colegial, Raúl Prieto, acompañado por su Junta de Gobierno. También acudieron a la cita el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, el primer teniente de alcalde, Rafael Pérez, la segunda teniente de alcalde, Sara Simón, la concejala delegada de Salud, María Ángeles García, la directora provincial de Sanidad, Margarita Gascueña, el director gerente del Área Integrada de Guadalajara, Antonio Sanz, y la directora de Enfermería del Área Integrada de Guadalajara, María Ángeles Martín.



La secretaria del Colegio, María Blanca Rojo, fue la encargada de hacer de maestra de ceremonias, empezando por ceder la palabra a su presidente. Éste definió a la Enfermería como “un eslabón fundamental en el sistema sanitario. Somos los profesionales que combinamos dos cualidades esenciales en el servicio de nuestra profesión. La capacidad profesional y el trato humano que dispensamos a los pacientes cuando más lo necesitan”.



Por otro lado, recordó el gran reto que supuso la pandemia para la profesión, agradeciendo a sus colegas que hayan sido “los héroes de la Sanidad”. “Sed felices, disfrutad la vida a tope y nunca os olvidéis de algo: Fuisteis, sois y seréis unos enfermeros excepcionales”, sentenció.



Seguidamente, Alberto Rojo destacó que “si estamos al final del túnel de la pandemia es gracias a personas como vosotros”. “Habéis estado a la altura, y si hemos vivido éxitos como los de la vacunación en esta provincia ha sido gracias al trabajo de la Enfermería”, añadía, recordando también la reciente entrega de la Medalla de Oro de la ciudad a todo el sector sanitario.



Después intervino Margarita Gascueña, también enfermera, quien afirmaba que “espero que disfrutéis de vuestra jubilación como seguro que lo habéis hecho de vuestra profesión”. La directora provincial de Sanidad aseguraba que “las enfermeras somos el alma del sistema sanitario, porque enfermera se nace, no se hace”.



Antonio Sanz, desde el GAI de Guadalajara, también centraba su discurso en el trabajo realizado durante la pandemia. “Hemos tenido que gestionar esta crisis con incertidumbre, sobre todo desde los profesionales de la Enfermería, que son los que han tenido que soportar esta losa”, decía, para después felicitar a las jubiladas y pedirlas “que os cuidéis y que seáis felices”.



Por su parte, María Ángeles Martín, destacó “el carácter de cuidadora que tiene la enfermera, tanto al paciente como a sus compañeros. Esa esencia ha quedado en vuestra piel, y estoy segura de que después de jubiladas vais a seguir cuidando a quienes os rodean”.



El último en tomar la palabra fue José Luis De Lucas, en representación de todos los profesionales que se jubilaban, en su caso después de 40 años de labor enfermera. Éste destacó que “siempre he aprendido algo en cada día de mi carrera, sobre todo de mis compañeros”. Además, tuvo palabras de agradecimiento “a esta profesión, a los familiares y amigos que nos han aguantado, a todos los compañeros por el apoyo y al Colegio, por brindarnos este homenaje”. Para finalizar, arengó a sus compañeros jubilados afirmando que “tenemos un horizonte lleno de proyectos e ilusiones, todo el tiempo del mundo para disfrutar de los nuestros. Esto es una nueva etapa, no una retirada”.



Entrega de insignias



Terminado el tiempo de los discursos, llegó el momento más esperado de la tarde. De esta manera, tras ser llamados por la secretaria del Colegio, cada uno de los profesionales jubilados recibieron su Insignia de Honor y su reconocimiento de manos de los miembros de la Junta de Gobierno.



Además de las 36 que sí pudieron acudir a la cita, se recordó a las otras 19 que por diversos motivos no pudieron estar presentes, con especial emoción al nombrar a Raquel Saboya, fallecida recientemente.



El acto finalizó con una gran foto de familia de todos los homenajeados, justo antes de pasar al salón adjunto para disfrutar de un vino español.