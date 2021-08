El Hospital de Guadalajara en el cupón de la ONCE para el sorteo del 12 de agosto

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), protagoniza el cupón de la ONCE para el sorteo de este jueves 12 de agosto, del que se han puesto a la venta cinco millones y medio de boletos.

La iniciativa se enmarca dentro de la campaña ‘Tú eres importante’ con la que la Organización quiere destacar la labor de los profesionales del ámbito sanitario durante la pandemia. Para ello, desde el pasado año se celebran sorteos cuyos cupones están protagonizados por la imagen de hospitales de las 50 provincias y las dos ciudades autónomas españolas.

El delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, y la delegada provincial de Sanidad, Margarita Gascueña, han asistido en el centro hospitalario a la presentación del cupón, junto al responsable de la ONCE en esta provincia, Francisco Marfil, la directora médica de la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara, Cristina Sabater, y la subdirectora de Enfermería, María Isabel Escámez.

Durante su intervención, Robles ha agradecido esta iniciativa que valora el trabajo desempeñado en la lucha contra la Covid-19 por parte de los profesionales de la salud y ha animado a ciudadanía a adquirir el cupón de la ONCE, que “desarrolla un trabajo social importantísimo desde hace muchos años”.

Asimismo, ha apuntado que próximamente “tendremos que pedir a la ONCE un cupón extra con el nuevo Hospital que va a ser realidad para Guadalajara en muy breve espacio de tiempo”.

La delegada de Sanidad ha agradecido esta iniciativa que da visibilidad a los centros sanitarios y a los profesionales que trabajan en ellos y ha incidido en que, aunque el boleto esté ilustrado con una imagen del hospital, el agradecimiento se dirige a todo el personal de todos los centros sociosanitarios y sanitarios, “tanto del Hospital como de Atención primaria, los equipos de Epidemiología, Salud Pública, entre otros, por el gran trabajo y esfuerzo que han hecho y van a seguir haciendo porque su función es la de cuidar de todos los ciudadanos”.

Asimismo, ha apelado a la importancia del esfuerzo conjunto y a que la ciudadanía se sume a los sanitarios en la lucha contra la Covid-19. “Es una tarea de todos y la mejor forma de agradecer a los profesionales de la sanidad su trabajo es la prevención, no bajando la guardia”.

Por su parte, el responsable provincial de la ONCE, Francisco Marfil, ha animado a participar en el sorteo mediante la compra de un cupón que representa “nuestra forma de agradecer a estos profesionales el tremendo trabajo que han hecho y siguen haciendo”. Marfil ha expresado su deseo de que la ciudadanía “colabore con la gran labor que hacemos, y que por un euro y medio puedan tener un trozo de Guadalajara y de su hospital en su poder”. Asimismo, ha recordado que detrás de estos boletos hay un gran esfuerzo y trabajo para ayudar a que la ONCE siga siendo líder en dar empleo a personas con discapacidad.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,50 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE y también pueden adquirirse desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.