El Hospital de Guadalajara reconocido por un artículo del servicio de Cirugía

Hace unos días, el jefe del servicio de Cirugía del hospital guadalajareño, el doctor Roberto de la Plaza Llamas, recibía este premio en Barcelona, en el transcurso del XXIV Memorial Doctor Lino Torre, por el artículo ‘The Cost of Postoperative Complications and Economic Validation of the Comprehensive Complication Index. Prospective Study’, publicado en la revista científica Annals of Surgery.

El artículo es fruto del Trabajo Fin de Máster de Administración y Dirección de Servicios Saniarios de la Fundación Gaspar Casar/Universidad Pompeu Fabra, cuyo autor es el propio Roberto de la Plaza.

El estudio, que fue previamente aprobado por el Comité de Ética de la Investigación, analiza el coste de las complicaciones postoperatorias a lo largo de un año en dicho servicio, y valida por primera vez a nivel mundial y a 90 días, desde un punto de vista económico, la clasificación de Clavien-Dindo y el Comprehensive Complication Index, que miden las complicaciones postoperatorias en cirugía.

En el estudio premiado se refleja el aumento del coste de los distintos procedimientos realizados en el servicio de Cirugía a medida que estas clasificaciones aumentan una unidad, incluso con complicaciones leves o asintomáticas.

Por ejemplo, explica el doctor De la Plaza, la aparición durante el postoperatorio de una infección que precise antibióticos es una complicación que multiplica por seis el coste hospitalario postoperatorio de una apendicitis aguda y quintuplica el coste de una reparación de una hernia o la extirpación de una vesícula por abordaje laparoscópico. O, añade Roberto de la Plaza, “una complicación leve como la aparición de nauseas o vómitos aumenta los costes postoperatorios en un 50 por ciento en esos mismos procedimientos”, coste al que hay que añadirle “el coste emocional, social y económico para los pacientes y sus familias”.

Tal y como recoge el acta del Tribunal evaluador, el premio se ha concedido por unanimidad por “las implicaciones que tiene la evaluación económica de un método que permite realizar un análisis exhaustivo de las complicaciones postoperatorias y sus costes reales”. Del mismo modo, en la elección se ha valorado su contribución a proponer “medidas para mejorar los resultados clínicos y optimizar la asignación de los recursos financieros”, y también ha resultado determinante que este trabajo realizado en el Hospital de Guadalajara haya sido publicado en una de las mejoras revistas internacionales de cirugía.

Las complicaciones postoperatorias son un parámetro clave a la hora de medir el resultado de un procedimiento quirúrgico, y para ello es necesario tener en cuenta todas las posibles complicaciones, incluso las más leves, que puede haber tras una intervención quirúrgica para así implantar medidas de mejora que reviertan en menor estancia hospitalaria, menos tiempo de ingreso, mejores resultados clínicos y mayor bienestar para los pacientes.

Distintos reconocimientos

No es éste el único reconocimiento para el artículo, que también ha sido galardonado con el Premio de Cirugía a la Mejor Publicación Científica del año 2021 que otorga la Sociedad Valenciana de Cirugía durante la celebración, el pasado fin de semana, de la XXIX Reunión Extraordinaria de dicha Sociedad.

Son coautores del artículo premiado el profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha Álvaro Hidalgo Vega y los facultativos del Servicio de Cirugía del Hospital de Guadalajara Raquel Aránzazu Latorre Fragua, Aylhín Joana López Marcano, Aníbal Armando Medina Velasco, Daniel Alejandro Díaz Candelas, José Manuel García Gil y José Manuel Ramia Ángel.

Roberto de la Plaza ha agradecido la colaboración de todo el equipo de Cirugía del Hospital, así como la del servicio de Admisión y Documentación Clínica y de Gestión Económica, “con especial mención a Blanca Grupeli Gardel y Sagrario Casas Pinillos por su esfuerzo y trabajo, así como el apoyo y las facilidades por parte de la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara”.