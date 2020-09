En circunstancias normales, hoy habría sido un día de preparativos, ya que tradicionalmente el “Vermú Solidario” se pone en marcha el jueves de ferias. Sin embargo, la suspensión de todo tipo de celebraciones multitudinarias ha obligado a Fundación NIPACE a buscar alternativas para brindar a la ciudadanía la oportunidad de expresar su solidaridad a través de una versión prudente y responsable de su tradicional vermú.

Tal y como explicaba el presidente de NIPACE, Ramón Rebollo, la idea nació hace algunos meses: “llevábamos tiempo pensando en cómo combinar el espíritu festivo y solidario del clásico vermú con la situación sanitaria relacionada con la Covid-19. A todos nos gustaría celebrar el vermú como siempre, con la alegría y buen ambiente que caracteriza esta cita de ferias, pero nos hemos visto obligados a inventar una nueva fórmula que permita que la solidaridad de la ciudadanía llegue a NIPACE, donde la ayuda es más necesaria que nunca. Es así como nace el Vermú Solidario Home Edition, una versión del clásico vermú para disfrutar en casa, en compañía de familiares y amigos, manteniendo el espíritu solidario de esta cita en un formato adaptado a los tiempos del coronavirus”.

Desde que NIPACE reabrió sus puertas en junio, los costes de las terapias ligadas a las estrictas medidas de higiene puestas en marcha para garantizar la protección del equipo de profesionales y los pequeños se han disparado: “Solo en material de protección, cada mes el coste de las medidas de protección alcanza los 8.000 euros. Cada día un fisioterapeuta llega a utilizar cinco pares de guantes, cinco mascarillas higiénicas, una bata, dos monos desechables, un gorro y una mascarilla FFP2, material que suma unos 20.-€ al día por fisioterapeuta. Es por ello que la solidaridad de la ciudadanía es más necesaria que nunca”.

Hay nueve modelos de Vermú Solidario Home Edition, adaptadas a todos los gustos y todos los bolsillos: “desde una cuña de queso y unas almendritas con una cerveza hasta unos mejillones de la ría con patatas fritas y vino blanco. Hemos preparado distintas opciones, con un precio mínimo solidario para que todo aquel que quiera disfrutar del clásico vermú solidario en casa pueda hacerlo, colaborando con los niños con parálisis cerebral de NIPACE”

A la presentación también ha acudido el alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, quien ha destacado el valor de iniciativas como éstas, brindando una mano amiga a Fundación NIPACE en esta aventura solidaria: "Es un año diferente en todos los sentidos. Lamentablemente no podemos disfrutar de las Ferias como estábamos acostumbrados, pero eso no quiere decir que perdamos nuestro lado solidario. No podemos juntarnos en el parque de La Concordia, como hacían cientos de personas cada día de Ferias desde hace años, pero podemos seguir echando una mano a una Fundación tan importante como Nipace de una manera responsable y segura como ésta".

El Vermú Solidario Home Edition ya está disponible en los puntos de venta habituales de NIPACE (Fundación NIPACE, Área 103, Ortonipace, Restaurante Strómboli y Catapán Guadalajara) y próximamente también podrán adquirirse estos packs a través de www.tiendanipace.org, el nuevo proyecto de Fundación NIPACE para recaudar fondos que ayuden a seguir trabajando con los niños y niñas con parálisis cerebral que cada día se desplazan al centro de NIPACE para llevar a cabo sus terapias de rehabilitación.

Además, Fundación NIPACE invita a los interesados a subir a las redes sociales y compartir su momento #VermúSolidarioHomeEdition usando esa etiqueta y mencionando los perfiles sociales de Nipace. El objetivo de esta acción no es otro que fomentar la solidaridad y animar a más personas a adquirir este Vermú Solidario. Con este simple gesto, no solo se ayuda a los niños con parálisis cerebral de NIPACE, sino que además se participa en el sorteo de una Cesta de Navidad valorada en 300.-€.