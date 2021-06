Este jueves tendrá lugar un eclipse parcial de Sol que en Guadalajara se verá entre las 11 h y 12:30 horas

Desde la Agrupación Astronómica de Guadalajara se recuerda que NUNCA debe observarse el Sol directamente, a simple vista o con gafas. Durante un eclipse parcial, el astro en ningún caso llega a cubrirse totalmente por la Luna y, en consecuencia, mirarlo sin una protección segura y adecuada puede dañar los ojos, al igual que sucedería en un día cualquiera cuando no hay eclipse. “Este fenómeno astronómico tampoco debe contemplarse con cámaras fotográficas o de vídeo ni con instrumentos de observación como telescopios o prismáticos que no estén preparados para ello y dispongan de los filtros solares correspondientes, ni con filtros no homologados para una observación segura”, dice Antonio García-Blanco, presidente de AstroGuada.

Este eclipse parcial de Sol puede observarse sin ningún riesgo haciendo que la imagen del disco solar se proyecte sobre algún tipo de superficie situada a la sombra. Por ejemplo, en una pared, una cartulina, una pantalla o un techo con ayuda de un espejo plano cubierto enteramente con un papel al que se le deberá hacer un recorte en forma de agujero de apenas un centímetro de diámetro. “Eso sí, la imagen del Sol no se deberá observar en el espejo, sino únicamente la imagen proyectada sobre la superficie elegida”, recuerda García-Blanco. Que reitera el elevado riesgo que entraña mirar al Sol, pues la enorme cantidad de radiación que emite el astro a diversas longitudes de onda (principalmente, infrarrojo, visible y ultravioleta) puede provocar lesiones irreversibles en los ojos e incluso la ceguera si la exposición es prolongada. AstroGuada también desaconseja el uso de los llamados filtros ‘caseros’ para ver el Sol como gafas, cristales ahumados, radiografías o incluso los reflejos en el agua.

No obstante, el método más simple que recomienda AstroGuada para seguir este fenómeno consiste en proyectar la imagen eclipsada del Sol con ayuda de dos cartulinas. A una de ellas se le practicará un pequeño orificio de unos pocos milímetros, que no es necesario tenga forma circular. Dando la espalda al Sol, esta cartulina debe sujetarse con una mano de tal manera que la luz del astro pase por el agujero y aparezca proyectada en la otra, que se sujetará con la otra mano y deberá estar situada a unos dos o tres palmos de distancia y a la sombra de la primera. “Es la misma metodología que se emplea en una cámara oscura, un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie”, explica el presidente de la Agrupación Astronómica de Guadalajara. El eclipse parcial de Sol de este jueves se verá como anular únicamente en el noroeste de Canadá, el océano Ártico, el norte de Groenlandia y el noreste de Rusia.

Este fenómeno se produce cuando la luz de nuestra estrella es ocultada de forma parcial o total al interponerse la Luna entre el Sol y el observador situado en la Tierra, que podrá verlo en su totalidad o en parte dependiendo de la latitud en que se encuentre. Dado que los eclipses requieren del alineamiento casi perfecto de los tres astros, estos suceden muy pocas veces a lo largo del año. “La Luna tarda 29 días y 12 horas en dar una vuelta completa a nuestro planeta, por lo que si ambos planos coincidieran, cada año tendrían lugar doce eclipses de Sol y otros tantos de Luna”, explica García-Blanco. La realidad es que el número de fenómenos de estas características fluctúa cada anualidad entre cuatro y siete. El último eclipse solar parcial que pudimos ver en España tuvo lugar el 21 de agosto de 2017, aunque las condiciones no fueron las más idóneas pues se produjo durante la puesta de Sol.

El siguiente fenómeno de estas características se verá el 25 de octubre de 2022 y únicamente será visible en el noroeste de la Península Ibérica y las Islas Baleares. No obstante, el gran acontecimiento que permitirá observar de manera nítida un suceso astronómico de estas características sucederá el 12 de agosto de 2026 con motivo de un eclipse total de Sol. “Guadalajara será una de las pocas provincias desde las que se podrá seguir este fenómeno en toda su plenitud dado que España se situará al final de la franja de totalidad”, detalla el máximo responsable de AstroGuada. Será el primer eclipse total de Sol visible desde nuestro país en más de un siglo ya que el último que pudo verse con nitidez aconteció el 30 de agosto de 1905. Antonio García-Blanco indica que es una “ocasión inmejorable” para que la provincia de Guadalajara “se posicione estratégicamente como destino de calidad para el astroturismo y se prepare logísticamente para un acontecimiento que moviliza a millones de personas en todo el mundo”.