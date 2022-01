Guadalajara busca familias de acogida para menores tutelados

La Administración regional asume la tutela de los menores cuando por cualquier circunstancia se produce una situación de desamparo, según queda regulado en la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha. Según ha explicado la delegada de Bienestar Social, la teoría sobre protección del menor indica que lo mejor es que los menores estén con sus familias, pero cuando esto no es posible o existe una situación que hace que el entorno familiar no sea el más adecuado para su bienestar se intenta, de modo prioritario, que el menor resida con algún miembro de su familia extensa hasta el tercer grado de consanguineidad y cuando esto no es posible se recurre al acogimiento en familia ajena. En algunas ocasiones el acogimiento familiar no es viable en ninguna de sus tipologías y los menores pasan a hogares tutelados.

El programa de acogimiento familiar acompaña en todo momento a las familias acogedoras, desde la primera entrevista, pasando por la formación requerida y con un continuo seguimiento y apoyo durante el acogimiento. Porque, según ha puntualizado la delegada de Bienestar Social, “lo que queremos es conseguir un buen acogimiento, en el que primen siempre los intereses de los menores, pero ayudando y apoyando a las familias que les abren sus hogares”.

Para ello las familias reciben formación previa al acogimiento y cuentan con apoyo y asesoramiento durante todo el proceso. Asimismo, se conceden ayudas económicas para cubrir los gastos que se generen durante el periodo en el que el menor es acogido.

Debido a las diferentes necesidades que suelen presentar estos menores, se han establecido tres tipologías de acogimiento. Por un lado, existe la Modalidad de Acogimiento de Urgencia, que se trata de un acogimiento rápido debido a una necesidad que exige una respuesta inmediata y cuya temporalidad no puede superar los seis meses. Por otra parte, existen las posibilidades del Acogimiento Temporal, que tiene una duración máxima de dos años y el Acogimiento Permanente, que se pone en marcha bien porque finaliza el plazo del anterior o por no ser posible la reintegración familiar. De todos modos, según ha puntualizado la delegada en los casos de acogimiento, a diferencia de en la adopción, la intención es que los y las menores puedan en un momento volver a su entorno familiar biológico.

Durante la explicación del programa la delegada ha estado acompañada por dos familias acogedoras de Guadalajara. Por un lado, Josefina, que acoge de manera permanente a una menor desde hace años y es un ejemplo de que una familia acogedora puede serlo unipersonal, ya que en su caso, según ha explicado, no tiene pareja. Josefina ha admitido que tuvo sus dudas al inicio del proceso, pero ha destacado que la experiencia ha sido muy enriquecedora para ella y para esa niña a la que ha permitido crecer en un entorno cargado de cariño. “Hay muchos niños y niñas que nos están esperando”, ha declarado Josefina, quien ha recordado que todas las familias tienen el principal recurso que puede ayudar a estos niños, que es el cariño.

En similares términos se han manifestado Iván y Lupe, una pareja que hace un año acogió a una niña que según han relatado “se ha adaptado desde el primer momento perfectamente a nuestro hogar, porque los niños tienen una gran capacidad de adaptación”. Lupe ha destacado lo mucho que esa niña está aportando a su familia y cómo ellos también sienten que la están ayudando a que “esa mochila de carga que traen estos niños se aligere con nuestro cariño”. En su relato, la pareja ha destacado que es una experiencia en la que no están solos, ya que cuentan con el respaldo de la Administración con profesionales especializados que, ante cualquier problema o necesidad, a cualquier hora del día responden a una llamada telefónica.

Cualquier persona que esté interesada en acoger temporalmente a algún menor o recibir más información sobre el acogimiento familiar puede llamar al teléfono 012 o al 925274552 o presentar en la Delegación de Bienestar Social un formulario para participar en el programa.