Juventudes Socialistas: la violencia no solo son golpes y denuncias

“En primer lugar, queremos crear conciencia en la sociedad de un hecho fundamental: la violencia no es sólo moretones y denuncias. Son 37 las mujeres que han muerto este año y 75.722 las que han tenido el valor de denunciar la violencia de género que están sufriendo o han sufrido, pero no nos engañemos: son muchas más mujeres las castigadas por su condición de serlo.” Decía Pérez Schnell en la Concentración organizada por la Plataforma Feminista, de la cual forman parte, ayer en Guadalajara. “En segundo lugar: hay muchos tipos de violencia, como la ciberviolencia, el ciberacoso, la violencia obstrética que sufren las mujeres embarazadas o que dan a luz, la violencia institucional, la violencia moral…. Tenemos que explicarlas y hacer que se expliquen, porque eso es la base para que nadie, ni hombre ni mujer, pueda ni quiera tolerarlas.”

La concentración se desarrolló desde las siete de la tarde con un acto en el que las mujeres presentes formaron un símbolo de mujer en el suelo con piedras. Esas mismas piedras se utilizarán el año que viene para la construcción de otro monumento en reivindicación de los golpes, no solo físicos, que genera la violencia machista.

“Por último, nuestro tercer mensaje, es en especial para aquellos hombres que la consumen: la prostitución es violencia machista. Y no digo de género, digo machista, porque ha estado bien llamarla así durante tantos años como anticipo a lo que viene, pero la violencia, señores y señoras, no es de género, es machista, construida en base a un sistema heteropatriarcal. Y no se lo vamos a seguir permitiendo. No debemos. Nos lo debemos.” Así terminaba María Pérez Schnell sus declaraciones.

Las Juventudes Socialistas de Guadalajara acudieron a la concentración, a parte de vestidos de negro como estaban convocados, con pancartas con diversos mensajes que pretendían expresar su rechazo, repulsa y condena a la violencia de género y a las personas que a ella contribuyen. Así, la Secretaria General, lucía una pancarta en la que se podía leer “Nos están matando y aún escucho demasiado silencio”, frase de la autora manchega Carmen Alcaraz.