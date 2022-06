La Asociación Contra el Cáncer en Guadalajara atendió a más de 1.000 personas

En Guadalajara , el pasado año, 1.445 personas fueron diagnosticadas de cáncer. Desde la Asociación se trabaja visibilizando la realidad de los pacientes, respondiendo a sus necesidades y paliando las desigualdades socioeconómicas que agrava el cáncer.



Y es que, el cáncer es igual para todos pero no todos son iguales frente al cáncer, en España no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de prevenir o detectar el cáncer, tampoco tienen garantizada una atención integral y continuada que cubra todas sus necesidades cuando le es diagnosticada la enfermedad y no todos los cánceres se investigan lo suficiente para que sigan aumentando los índices de supervivencia en todos los tipos de tumor.



Además de la atención directa con el paciente y el familiar, la Asociación trabaja para aumentar la supervivencia en cáncer y por ello, se marca un objetivo: conseguir el 70% de supervivencia en el 2030. Para ello, centran sus esfuerzos en la investigación oncológica, invirtiendo un total de 20 millones de euros en 2021 y proporcionando 184 nuevas ayudas.



Todo esto es posible gracias a la implicación de sus más de 200 voluntarios, a la solidaridad de sus 3.164 socios en Guadalajara y al compromiso de las entidades público-privadas que se solidarizan con los pacientes con cáncer y sus familias.