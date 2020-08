UGT denuncia que la Atención Primaria está al borde del colapso, si no lo esta ya.

Lista de espera para la atención telefónica, llamadas que no se pueden coger por saturación de las líneas y aumento de funciones para los profesionales, pero con el mismo personal, o menos, por las vacaciones.

La carga asistencial en la Atención Primaria es insoportable, según denuncia el sindicato UGT, que explica que se ha apostado por una primera atención telefónica, no exenta de polémica, en la que el médico o el enfermero deciden si es necesario que el paciente acuda al centro de salud de referencia, al consultorio o incluso si se le atiende en su domicilio. Y todo para evitar que alguien contagiado de COVID-19 acuda al consultorio sin cita previa. La situación se está volviendo insostenible, en un nivel asistencial, que muchas veces supone la puerta de entrada al sistema sanitario.

"La Atención Primaria está al borde del colapso, si no lo esta ya. Actualmente se están realizando pruebas PCR a usuarios, rastreo de casos, atención al resto de usuarios y enfermedades, pues no todo es COVID y el resto de enfermedades no han desaparecido. La vida continúa y las patologías, también, hay que hacer seguimiento de enfermedades crónicas, atender urgencias, a las residencias de mayores, … ", señala UGT en un comunicado

"No es el momento de que los pacientes coincidan durante mucho tiempo en una sala de espera" pero se tiene que garantizar la atención a los mismos, sin sobrecargas de ningún tipo en los profesionales que la prestan. Entendemos que los usuarios de la sanidad y sobre todo los más mayores quieren que el médico o el enfermero les atienda presencialmente como siempre y les costará acostumbrarse, pero ahora hay que tener todo tipo de precauciones, por el bien de todos. Los profesionales siguen trabajando, muchas veces por encima de sus propias obligaciones y horarios", explican.

El personal de gestión y servicios, concretamente los Auxiliares Administrativos y Celadores, están soportando fuertes presiones de los usuarios que muestran su malestar por el cambio en los circuitos de acceso a los centros sanitarios, produciéndose en algún caso situaciones delicadas al “pagarlo” con este personal, fruto del “enfrentamiento” diario.

UGT exige que se tomen medidas contundentes para mejorar el acceso al sistema sanitario en nuestra Comunidad y que se dote a la Atención Primaria de personal suficiente para el manejo de la actual situación.