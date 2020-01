La importancia del aviso y atención precoz a los pacientes que sufren un infarto a través del 112

Se trata de una publicación de gran relevancia médica que se hace eco así del trabajo titulado ‘Impacto de la atención inicial por la UVI móvil en comparación con pacientes que acuden por medios propios al hospital con infarto agudo de miocardio”.

El estudio, en el que han participado distintos profesionales de la UVI móvil de Guadalajara y de Azuqueca de Henares, dependientes de la GUETS, así como del servicio de Medicina Intensiva y de Cardiología del Hospital Universitario de Guadalajara, viene a demostrar la vital importancia del aviso y la atención precoz a los pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio (IAM) a través del contacto con el 112.

Los resultados preliminares de este estudio ya habían sido expuestos durante el Congreso Internacional de Emergencias y Cuidados Críticos (ISICEM) celebrado en Bruselas, así como en el Congreso Europeo de Cuidados Intensivos (ESICM) que tuvo lugar en Berlín.

El trabajo, ha explicado Rubén Viejo, ha consistido en analizar la relevancia de dar aviso a través del 112 ante la presencia de dolor torácico y que, a través del 112, se gestione la atención inicial a estos pacientes por una UVI móvil. En este sentido, destaca que “los pacientes que deciden acudir al hospital por sus propios medios presentan un peor pronóstico, principalmente como consecuencia de un mayor tiempo de isquemia miocárdica (reducción del flujo de sangre al corazón)”.

En palabras de Rubén Viejo, “el infarto agudo de miocardio es una emergencia médica donde cada segundo cuenta, y por tanto, disponer de una ambulancia dotada de un equipo experto con médico a bordo permite no sólo el diagnóstico e inicio precoz de un tratamiento efectivo sino que también permite tratar de inmediato las complicaciones que pueden surgir, en el mismo lugar en el que suceden, así como trasladar al paciente durante el periodo más vulnerable del infarto”.

Del mismo modo, ha añadido, permite gestionar el tratamiento definitivo mediante la activación del personal del laboratorio de Hemodinámica y que se encuentre listo para atender al paciente a su llegada al hospital, reduciendo los tiempos de isquemia miocárdica.

Estos resultados son posibles gracias al acceso universal al intervencionismo coronario existente en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), tal y como sugiere el programa ‘Stent for Life’, programa europeo iniciado en 2008 para mejorar el acceso de los pacientes con IAM a la angioplastia primaria y reducir así la mortalidad y morbilidad.

Dicho programa fue implantado por la Asociación Europea de Intervenciones Cardiovasculares Percutáneas (EAPCI) y el EuroPCR. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se unió al mismo en 2010 mediante la puesta en marcha del denominado Código de Reperfusión Coronaria Regional (CORECAM), un protocolo de coordinación entre el servicio de Emergencias y las Unidades de Hemodinámica de la región para la detección precoz del síndrome coronario agudo, la asistencia inmediata y el traslado ágil y seguro a un hospital para realizar un cateterismo de urgencia en un máximo de 90 minutos.

Por todo ello, Rubén Viejo ha subrayado que los buenos resultados son posibles gracias a la “magnífica labor” por parte de los servicios implicados y a una perfecta coordinación entre el 112, la emergencia prehospitalaria, el servicio de Urgencias del Hospital y los servicios de Cardiología y Medicina Intensiva, que constituyen “una cadena asistencial sólida que pone de manifiesto la alta calidad en la atención al paciente grave en nuestra provincial y expone el potencial que presentan los profesionales que trabajan en Guadalajara para seguir mejorando y ofrecer una atención cada vez mejor a nuestros pacientes”.

El estudio completo, que lleva por título original ‘Mobile Intensive Care Unit versus Hospital walk-in patients, in the treatment of first episode ST-elevation myocardial infarction’, puede leerse en el enlace https://www.ejinme.com/article/S0953-6205(19)30434-0/fulltext.