La ONCE recupera mañana el sorteo del cupón

Los 19.000 vendedores y vendedoras de la ONCE vuelven a llevar la ilusión a las calles desde mañana, día 15 de junio, fecha en la que la Organización inicia los sorteos de sus tradicionales cupones, después de tres meses en confinamiento.

La ONCE arranca la venta con una colección especial de 46,5 millones de cupones, uno por ciudadano, que ocupará toda la primera semana, para reconocer el esfuerzo de la sociedad en estos días y agradecer a quienes, con su trabajo, han sido esenciales en la lucha contra el COVID-19.

Son cupones con el lema #LaIlusiónPuedeConTodo, dedicados a sectores como los sanitarios y trabajadores de hospitales y residencias; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales, autonómicos o locales, y los bomberos; los agricultores y ganaderos, los transportistas, los farmacéuticos y comerciantes o los voluntarios.

El regreso de los vendedoras y vendedores de la ONCE se lleva a cabo de acuerdo con la normativa de desescalada aprobada por las autoridades y, muy especialmente, una vez que se han garantizado las medidas de seguridad para ellos y sus clientes, al igual que para el resto de trabajadores. Para el regreso de los sorteos, el 28 de mayo arrancó la Imprenta del Cupón de la ONCE, conocida también como la ‘Fábrica de la Ilusión’, donde se han preparado los “topes” que ya están en manos de los vendedores en todos los rincones del Estado.

De esta manera, el lunes 15 de junio arrancan los sorteos del cupón diario, Cuponazo y Fin de Semana. Además, el Sorteo Extraordinario del Día del Padre (retrasado por la crisis) se celebrará el domingo 21 de junio; el miércoles 24, habrá un sorteo especial del Día de San Juan; y el 15 de agosto tendrá lugar el Sorteo Extra de Verano de la ONCE.

Volcados en la lucha contra la pandemia

A lo largo del confinamiento, la ONCE ha velado por el bienestar de sus más de 72.000 afiliados. Así, lanzó una guía de recomendaciones indispensables para garantizar la seguridad en la vuelta a la actividad personal, económica y social de las personas ciegas y con grave discapacidad visual durante el periodo de desconfinamiento. Esta guía responde, en parte, a dudas detectadas por los profesionales de la Organización que cubren los servicios de atención y autonomía personal de estas personas.

Las recomendaciones se ajustan a las medidas de higiene y seguridad dictadas desde el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus, entre ellas el denominado “distanciamiento social” que, en el caso de las personas ciegas, puede generar muchas situaciones en las que no resulte fácil ser aplicado.

Además, El Grupo Social ONCE, especialmente a través de la actuación de los servicios sociales de la ONCE y la labor de la Unidad de Voluntariado de Fundación ONCE, acometió un plan urgente de atención a las personas ciegas y con discapacidad, especialmente para más de 14.000 que son mayores de 60 años y viven solas, u otras con grandes necesidades.

La Organización puso en marcha en todos sus centros operativos equipos de atención básica formados por trabajadores sociales, psicólogos, profesores, técnicos y responsables de voluntariado para “no dejar a nadie atrás”, con el fin de hacer un seguimiento de su situación y facilitar cualquier tipo de apoyo que pudieron necesitar en los momentos de aislamiento, tales como apoyo psicológico o para la adquisición de alimentos o medicinas.

Y en materia de Cultura, la ONCE recopiló una amplia variedad de propuestas culturales, educativas y de ocio, todas ellas accesibles, para que las personas ciegas pudieran mantenerse activas durante los días de confinamiento. Y los 7.500 estudiantes ciegos acometieron la vuelta al cole virtual, tras las vacaciones de Semana Santa, con el apoyo de más de más de 1.500 personas de diferentes especialidades que han garantizado su inclusión educativa.

El Grupo Social ONCE se volcó en la labor de lucha contra el Covid-19 con la cesión de instalaciones como residencias y los hoteles de Ilunion para dar cabida a sanitarios o enfermos; se intensificó el trabajo de lavanderías industriales para cubrir hospitales y residencias; o, desde Fundación ONCE, se elaboró materiales de seguridad y se intensificó el voluntariado por todos los rincones.

Todo el Grupo Social ONCE, en estos tiempos difíciles, ha trabajado al lado de la ciudadanía, especialmente de sectores en riesgo de exclusión, como las personas con discapacidad, para devolver a la sociedad la confianza que le otorga cada día con la compra del cupón y el resto de productos de juego, que se retoma mañana.