Elena Rodríguez Fernández, Vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Francisco Marfil Jiménez, Director de la Agencia de la ONCE e Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal de Bienestar Social, Diversidad y Cooperación del Ayuntamiento de Guadalajara, han presentado los actos de esta Semana de la ONCE en Guadalajara.