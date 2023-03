La subdelegada del Gobierno reivindica la igualdad real entre hombres y mujeres

Al acto han acudido representantes de las cuatro administraciones convocantes, encabezados por el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, y delegados provinciales de la Junta de Comunidades. También ha asistido la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, así como numerosas autoridades y representantes de diferentes ayuntamientos de toda la provincia y de organizaciones sociales.

La subdelegada ha afirmado que, “afortunadamente, hoy por hoy, en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea hombres y mujeres tenemos reconocida la igualdad legal; pero, como ocurre a menudo, otra cosa distinta es la igualdad real. A pesar de los avances logrados por el feminismo, todavía hay muchas brechas de género que persisten en nuestra sociedad”.

En este sentido, ha señalado una amplia lista de situaciones que lo ponen de manifiesto. Desde la infrarrepresentación femenina en los órganos de dirección, a las diferencias salariales o el mantenimiento de estereotipos de género que atribuyen el poder y la autoridad a los hombres.

Por el contrario, las mujeres son amplia mayoría en profesiones relacionadas con los cuidados o la limpieza, empleos con baja remuneración, poco reconocimiento y alto desgaste físico. Además, siguen dedicando más tiempo a las tareas domésticas e interrumpen con más frecuencia que los hombres su carrera profesional para dedicarse a los cuidados.

“Todos estos desequilibrios originan una clara situación de desigualdad”, ha asegurado la subdelegada, que perjudica a las mujeres, pero afecta a toda la sociedad. “Cuando las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres, toda la sociedad pierde”, ha recalcado.

Por eso, ha subrayado que “el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, además de una jornada de celebración es una jornada para visibilizar la lucha por la igualdad”, y ha asegurado que “todos tenemos un papel que desempeñar: los gobiernos tienen la responsabilidad de implementar políticas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de su género; las empresas deben tomar medidas para eliminar la discriminación de género, y todos debemos trabajar juntos para crear una sociedad más inclusiva y justa”.

Gómez ha subrayado que “la fuerza del feminismo es cada vez mayor “porque ya no solo es un movimiento de las mujeres, sino de toda la sociedad, que no va a parar hasta alcanzar la igualdad real”, a pesar de la aparición de discursos reaccionarios que la niegan.

Durante el acto institucional se han proyectado imágenes recopiladas y comentadas por el profesor José Antonio Ruiz Rojo de las primeras manifestaciones callejeras de protesta en favor del sufragio femenino, un derecho que no fue reconocido por primera vez hasta hace apenas 100 años, y de manera restringida. Más tarde aún en el caso de España, donde el sufragio femenino no fue reconocido hasta 1931. “Descontando el periodo de la dictadura franquista, en el que no votaba nadie, el derecho al voto de las mujeres en España no ha estado vigente ni siquiera 50 años. Por eso, esas imágenes en blanco y negro no deberían parecernos tan lejanas”, ha indicado la subdelegada.