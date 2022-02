La Tertulia “Saleri II” del mes de febrero

Las características del festejo que se anuncia en Brihuega, con total seguridad el más importante a celebrar en toda la provincia durante 2022, también fue analizado con el beneplácito de todos. Porque, entre otras cosas, representa el bien hacer con suficiencia artística y económica, sin necesidad alguna de ayuda municipal. Que representa, caso único en el país y digno de ser estudiado por todas las empresas que se dedican a esto y que gasten el mayor porcentaje de afición en su quehacer…

Como no podía ser menos, el lamentable tema de la feria de la capital, en su proceso del logro del Pliego de los… festejos, también se analizó y se dejó constancia de la atención que, en el mundo taurino, crea la incompetencia administrativa y política que lucen los regidores municipales. Y no es de extrañar, por la sencilla razón de que la gran mayoría no residen en la capital y, por tanto, no están acostumbrados…