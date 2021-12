Llevar el bolso cruzado y otras pautas para comprar seguras en Navidad

La Policía Nacional difundirá, durante estas fechas navideñas, consejos y pautas de prevención para disfrutar de unas fiestas seguras y evitar ser víctima de determinados delitos tanto en las actividades cotidianas de la vida diaria como en el mundo online. Entre las pautas de seguridad más elementales se encuentran las de vigilar las pertenencias cuando se realicen compras, no perder de vista la tarjeta de crédito en los pagos en establecimientos, evitar aglomeraciones, llevar el bolso cruzado y hacia adelante, si se lleva dinero en efectivo repártalo en diversos bolsillos, no acumular regalos en trasteros, o no difundir en redes sociales los planes para estas fiestas son algunas de las pautas recomendadas para no ser víctima de determinados delitos.