Los Reyes inauguran la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara que duplica superficie

Tras la presentación, a cargo del director gerente del Hospital Universitario de Guadalajara, sobre el desarrollo y funciones del Hospital Universitario de Guadalajara, se descubrió una placa conmemorativa del acto y se inició la visita en la planta baja, con un recorrido que comenzó en urgencias, continuando por la Sala de tratamiento, Observación, box vital, urgencias pediátricas, de traumatología y de cirugía general y el Área de Radiología. La visita continuó en la planta segunda en la Zona de hospitalización de Oncohematología y el Hospital de día de Oncohematología. Durante el recorrido por el hospital, los Reyes tuvieron la oportunidad de conversar con los profesionales especialistas asignados a cada zona cuando comience su actividad este sector del centro hospitalario. El 25 de enero de 1982 se inauguraba formalmente el Hospital Universitario de Guadalajara y días después recibía a su primer paciente. El Hospital de Guadalajara cumplió el pasado enero su 40 aniversario. La ampliación, que permitirá duplicar la superficie del Hospital y aumentar su capacidad y cartera de servicios, va a constituir un nuevo revulsivo para una provincia que ha aumentado también su población a lo largo de todo este tiempo. El Hospital atiende actualmente a una población de alrededor de 250.000 habitantes y es el centro de referencia para 288 municipios de toda la provincia. El Hospital de Guadalajara tiene adscritos los Centros de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de Azuqueca de Henares y Molina de Aragón, y también el Instituto de Enfermedades Neurológicas de Castilla-La Mancha. La puesta en marcha de la ampliación, que se extiende en la superficie anexa al antiguo edificio, supone duplicar la superficie actual del centro, que pasa de los 54.000 metros cuadrados actuales a 116.1. El Hospital de Guadalajara se convierte así en un complejo hospitalario con el que dar respuesta a las necesidades asistenciales de una población duplicada y aumentar su capacidad y cartera de servicios.

"Un Hospital pleno, con todos los servicios"

Previamente a la inauguración oficial el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ofrecía una rueda de prensa y se ha comprometido esta mañana a hacer que Guadalajara cuente con “un hospital pleno, con todos los servicios”. Así se ha pronunciado esta mañana en la inauguración de la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara, en cuyo acto ha acompañado a los Reyes de España.

Las primeras palabras del jefe del Ejecutivo regional han sido de agradecimiento y reconocimiento al personal sanitario, que “durante dos largos años” han trabajado intensamente. Arropado por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido; el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero y el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, entre otras autoridades, Emiliano García-Page ha asegurado que el sistema de salud de Castilla-La Mancha está entre los mejores de España.

“En 40 años de autonomía no se ha apostado tanto como hasta ahora por nuestro sistema sanitario”, ha rubricado el presidente regional, “orgulloso" de que se hable "tan bien de nuestro personal sanitario fuera de la región”, ha dicho, al tiempo que ha reconocido que son también muchos los halagos que recibe del personal de extinción de incendios castellanomanchego.

Centrado en la inauguración de la ampliación del hospital, ha avanzado que contará con 250 profesionales sanitarios más que llegarán a ser progresivamente casi 400, así como con nuevas prestaciones, todo ello con un claro objetivo: “que la gente de Guadalajara no tenga que marchar a recibir atención sanitaria a Madrid”, ha dicho el mandatario castellanomanchego, argumentado que el 95 por ciento de las asistencias que se prestaban en Madrid ya se van a ofrecer en el remodelado Hospital Universitario de Guadalajara.

Así, ha avanzado que su “objetivo y compromiso” es que, en los próximos años, Guadalajara cuente con servicio de Cirugía Pediátrica y Neurocirugía. “Todo ello sin descuidar la Atención Primaria, cuya inversión ha ido aumentando de manera progresiva”, ha explicado García-Page, que ha recordado que este servicio ya supone más del 25 por ciento del gasto sanitario. En este sentido, ha anunciado que en cuestión de dos o tres meses estará toda la mudanza hecha. El traslado empezará por el Servicio de Urgencias.

Ya en marcha el Plan Funcional

Pero los trabajos en el Hospital de Guadalajara no terminan hoy. El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que se va a remodelar toda la parte más antigua del edificio. De hecho, ya está en marcha el Plan Funcional de esas obras y se espera que en el mes de enero del próximo año salga a licitación el proyecto de modificación y remodelación de la parte más “vieja”.

“Tenemos el compromiso de ampliar servicios y mejorar las prestaciones sanitarias para la sociedad de Guadalajara, siempre y trabajando en red”, ha reiterado el jefe del Ejecutivo regional, que ha finalizado destacando que en la actualidad se registran 73 millones de actuaciones sanitarias al año por parte de los diferentes servicios del Servicio de Salud regional (SESCAM), frente a los 44 millones que se llevaban a cabo en 2015, “y vamos camino de doblar el número en la próxima legislatura”, ha matizado.

"Un día para estar felices"

Por su parte el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha señalado que “hoy es un día para estar muy felices porque Guadalajara da un salto de gigante desde el punto de vista sanitario”, ha dicho esta mañana el alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, durante la inauguración de las obras de ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara.

Ha sido un acto de especial trascendencia para la ciudad, ya que con esta ampliación, “Guadalajara cuenta con más equipamiento tecnológico, más especialidades y vamos a poder reducir así de manera considerable los desplazamientos a otros centros sanitarios de Castilla-La Mancha o de Madrid para curarnos, para hacernos pruebas o para intervenirnos”, afirmaba el alcalde.

Con todo ello, continuaba Rojo, “nuestra ciudad da un paso de gigante desde el punto de vista sanitario y el Ayuntamiento está a disposición para completar este proceso con el mayor de los éxitos”,

En este sentido, el alcalde se ha dirigido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a quien ha agradecido que estas obras de ampliación sean una realidad, manifestando “que el Ayuntamiento de Guadalajara colabora en todo lo que haga falta y agiliza cualquier tipo de trámite que dependa de nosotros para que estas instalaciones empiecen poco a poco a funcionar de la mejor manera. Para que, de hecho, pueda empezar a completarse la obra conectando los dos edificios y haciendo el traslado. Y por supuesto que estaremos aquí para ayudar en todo lo necesario de cara a la remodelación de la parte antigua del hospital”, ha asegurado.

Pero el alcalde ha querido echar la vista atrás recordando que “quienes paralizaron estas obras se han dedicado a mentir durante años. Se pasaron meses dando ruedas de prensa en las puertas de este hospital, diciendo algo tan grave como que lo que aquí se había contratado no eran obreros sino figurantes; que las grúas no giraban, y que, de hecho, aquí no había obras”.

Una actitud, ha añadido Alberto Rojo, que “fue verdaderamente irresponsable, y creo que cortoplacista, porque este día sabían que iba a llegar”.

Asimismo, ha recordado también cómo desde su anterior cargo como delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, “siempre he tenido el honor de trabajar por mi ciudad con este hospital, y con muchos otros proyectos; y creo no equivocarme al pensar que si hoy no fuera alcalde, estaríamos inmersos en una nueva polémica, porque algunos seguirían tratando de impedir la apertura de estas obras terminadas, como ya se hizo con el aparcamiento subterráneo”.