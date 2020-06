Nace en Guadalajara una plataforma de familiares de fallecidos por COVID en las residencias

La plataforma, designada como "Por su dignidad" se presentaba hoy en rueda de prensa, con el testimonio directo de varios de los familiares han relatado las trágicas muertes de sus familiares en la residencia de mayores Emera de la capital de Guadalajara en plena pandemia y han denunciado que han sufrido "falta de transparencia e información", unido a que no han podido despedirse de sus familiares debido a la situación de crisis sanitaria.



Han reseñado que esta asociación no tiene ninguna naturaleza política y que el objetivo es que "se investiguen muertes, tanto en residencias privadas concertadas como públicas" y han indicado que aún tienen que decidir qué acciones llevarán a cabo, "sin descartar ninguna pero tampoco se puede decir a qué vía recurrir", ha señalado Ángel Rincón, uno de los afectados, cuya madre, de 77 años, falleció cuando solo llevaba un mes en la residencia y la suya iba a ser una estancia temporal.



Preguntados por si creen que, como en otras comunidades se ha conocido, se pudieron dar órdenes de no trasladar a los ancianos a los hospitales, Lorenzo Gordo, otro de los afectados, ha dicho que no les constan pero le surgen dudas, "ante los engaños sufridos".



"En mi caso, me dijeron que subían a mi madre al hospital y después de esperar allí 4 horas no llegar nadie y acercarte a preguntar a la directora, me dijeron que estaba en coma", ha lamentado Lorenzo, que dicen que le aseguraban que la situación estaba bajo control, cuando el 30 de marzo falleció su madre.

Estos familiares incluso contaban un caso de una anciana fallecida por inanición, al no poder ser alimentada vía intravenosa. Emera, Siglo XXI, Los Olmos son algunas de las residencias que según esta plataforma cuentan con fallecimientos que piden que se investiguen.

Según los datos facilitados por la Junta en toda Castilla-La Mancha han fallecido 1.309 personas en los centros sanitarios confirmados por COVID y habría al menos la misma cantidad de casos sospechosos.

En Guadalajara la última cifra confirmada por la Junta era de 138 residentes fallecidos.