Núñez afirma que defenderá los toros y la caza la Gala ToroMundial en Guadalajara

De esta forma se ha expresado el presidente de los populares en la región momentos antes del inicio de la Gala ToroMundial que ha tenido lugar en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara.



Así Núñez ha indicado que asiste a este evento para mostrar, como siempre, el apoyo del Partido Popular de Castilla-La Mancha a la tauromaquia en todas sus versiones, ya sea desde el punto de vista de los aficionados, de los toreros, los recortadores, los ganaderos, empresarios, las escuelas taurinas o los propios ayuntamientos por toda la región que organizan sus festejos taurinos.



“Es momento de mostrar el apoyo rotundo a una fiesta tan nuestra como la tauromaquia en un momento como este en el que hay un nuevo gobierno en el que uno de sus vicepresidentes dijo que, si por él fuera, se prohibirían los toros”, lo dijo Pablo Iglesias, algo a lo que hay que sumarle las declaraciones de Teresa Ribera, también vicepresidenta, en las que dijo que prohibiría la caza.



Núñez ha declarado que “da miedo en provincias como Guadalajara este nuevo gobierno, con dos vicepresidentes que quieren prohibir la caza y los toros”, y ha añadido que “el PSOE debe saber que cualquier ataque a los toros o la caza tendrá una respuesta firme del Partido Popular ya que se trata de dos actividades “muy nuestras” que además benefician enormemente a la economía regional.



La palabra de Page “no vale absolutamente nada”



En otro orden de cosas y a preguntas de los medios sobre el presidente de la Junta, García Page, Paco Núñez ha asegurado que “Page tiene que seguir dando titulares porque sus hechos le delatan”, delatan que “miente continuamente cuando trata de ser el socialista bueno”. Y ha continuado relatando que miente porque “cuando ha tenido la oportunidad de frenar al gobierno de Sánchez no lo ha impedido”, y eso lo hace cómplice y culpable.



“Cuando el Gobierno de Sánchez suba los impuestos a 120.000 autonónomos en la región, Page será cómplice, si se atacan la caza o los toros, Page será cómplice”, todo ello porque tenía nueve votos para evitar un gobierno con Pablo Iglesias de vicepresidente y no hizo nada, todo lo contrario, “se ha alineado con las tesis de Pedro Sánchez”.



Es por eso que el presidente del PP en la región ha concluido asegurando que la palabra de Page “no vale absolutamente nada” ya que ha demostrado que miente continuamente intentando revestirse de socialista bueno, cuando en realidad no lo es.