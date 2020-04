Queja por los partos en solitario a los que se están enfrentando las mujeres de Guadalajara

La Asociación 'El Parto es nuestro' denunciado que en la Clínica La Antigua, ubicada en Guadalajara y de gestión privada, a la que se están derivando a todas las embarazadas desde el hospital de esa localidad desde el inicio de la pandemia del coronavirus, para liberar así camas en el Hospital Universitario de la ciudad, está negando a las mujeres "el derecho a tener acompañante durante el parto, hecho que vulnera las recomendaciones de la OMS y que crea un estrés innecesario en un momento tan importante y sensible de sus vidas".

"Alrededor de 70 mujeres se han organizado y puesto en contacto con nosotras para que su voz sea escuchada", añade la Asociación, que recuerda a la Clínica La Antigua que "no existen motivos que impidan a las mujeres estar acompañadas durante el parto, incluso siendo positivas para COVID19, y que nos encontramos ante una discriminación evidente por su lugar de residencia puesto que a solos unos kilómetros, ya en la Comunidad de Madrid, en hospitales de referencia como Puerta de Hierro y otros del sistema público, las mujeres no solo acceden acompañadas a paritorio y a planta sino que son animadas a continuar con la lactancia materna puesto que no se separa a las madres de sus bebés".

"La pandemia global no puede ser una excusa para pasar por alto las recomendaciones existentes y, por ello, desde nuestra asociación denunciaremos las malas prácticas que existan al respecto, cualquier acto de violencia obstétrica o la vulneración de los derechos de las mujeres en la atención de sus partos", finaliza la denuncia pública.