Toda una vida en la "Librería la Alcarreña" que hoy cierra sus puertas

La tía de Ascen, Leonor Carvajal de la Fuente, ‘Leito’, fue la fundadora de esta librería, donde se supone que el 6 de junio de 1946, un joven Camilo José Cela que llegó a Guadalajara para iniciar su "Viaje a la Alcarria", compró los periódicos del día, sino directamente, si servidos por algún repartidor en los comercios de la zona. “El viajero lee los periódicos mientras desayuna otra vez. Después se va a dar una vueltecita por la ciudad; tiene que cambiar algún dinero en el banco". Cuenta el propio Camilo José Cela en el Viaje a la Alcarria.

Y una placa recuerda en la fachada de esta librería ese paso por Guadalajara de Camilo José Cela en 1946 y su 50 aniversario en 1996. Pero cuando Cela si visita la librería es en 1985, cuando realiza su "Nuevo viaje a la Alcarria" con la choferesa negra, Oteliña y donde si hay constancia gráfica de ello. Ahí se fragua una una larga y entusiasta amistad entre la librera Ascen Blas y Cela, con repetidos encuentros y con la presencia de la librera en Estocolmo cuando el Nobel recogió su premio, en 1989, o acompañándole en sus últimas horas, aquel 15 de enero de 2002, en el que fallecía Cela.

La devoción de Ascen Blas por Cela ha estado latente en la librería durante todos estos años, no solo con la placa, con el retrato del Nobel y algunos testimonios gráficos, sino también con escaparates monográficos en cada efeméride del Nobel. Y es que a Ascen le gustaba vender libros, pero sobre todo le gustaba vender libros de Cela, sobre Cela y por encima de todos ese "Viaje a la Alcarria", en el que la librería se sentía protagonista. Si hasta llegó a ser consorte del Nobel en divertida anécdota, cuando en una de las bromas de Cela se presentó en un pueblo manchego como don Sixto González, vicepresidente de la Diputación, y a Ascensión de Blas como la señora vicepresidenta.

Pero además de admirar a Cela, Ascensión Blas siente una devoción enorme por Guadalajara, y los libros que hablan de la tierra, o que están escritos por paisanos, con muchos de los también existe amistad, siempre han gozado de mucho mimo en esta librería y de animadas conversaciones con los lectores que se acercaban a por ellos.

Como testigo fiel de todo lo que ha ocurrido en Guadalajara en estos 65 años desde su particular atalaya en la calle Mayor, Ascen Blas tiene mucho que contar, y buena memoria sobre esos otros muchos comercios tradicionales de esaccalle Mayor Baja que han ido desapareciendo, como el Bar Soria, la pastelería Hernando, la Murciana, la ferretería de Rodríguez Coronado, etc, que esperamos no se pierda en el olvido.

Hoy ha sido un día de despedidas y agradecimientos, con muchos clientes, amigos e incluso políticos, como los concejales del PP o los de Ciudadanos, pasando por la librería en este último día a reconocer a su trabajo incansable, donde solo faltó un par de días por una operación de apendicitis. Ni siquiera ahora con la pandemia, la librería ha cerrado, y aun con mascarilla, Ascen ha seguido sirviendo la prensa durante el confinamiento.

“La más noble función de un escritor es dar testimonio, como acta notarial y como fiel cronista, del tiempo que le ha tocado vivir.”, decía Cela, creo que en esta ocasión hay que aplicar el cuento también a la librera y animar a Ascen a que nos cuente sus recuerdos.