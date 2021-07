Un año de pandemia y una prensa agradecida

Los reconocimientos comenzaban por un premiado joven y ausente, Julio Martínez García, que recibía el premio el XIX Premio de Periodismo sobre Medio Rural por el artículo “Sigüenza quiere ser patrimonio mundial de la Unesco” publicado en el periódico digital Henares al Día. Recogía el galardón su madre y también concejala, María Ángeles Martínez, quien se encargaba de leer las palabras que Julio mandaba desde el otro lado del charco, palabras de agradecimiento pero también de denuncia, "por esa sobreiformación que es actualmente la censura de la prensa" y al mismo tiempo de reivindicación, porque al lema de la FAPE, sin periodismo no hay democracia, Martínez añadía que "sin formación y un buen salario, no hay periodistas".

El segundo reconocimiento fue para un veterano y presente, Álvaro Nuño, que recogía el XIX Premio de Periodismo sobre Medio Rural, con el artículo “Los últimos vecinos del Fuerte”, publicado en el Hexágono de Guadalajara. Nuño brindó su premio a todos los periodistas, que como él, dejaron de serlo profesionalmente en la última decada por el cierre de medios, pero que siguen llevando el periodismo en las venas, reivindicando ese blog del Hexágono de Guadalajara, que ya ha recibido cuatro premios de Libertad de Expresión.

Después llegó el turno para los XXX Premios Anuales comenzando por los profesionales y trabajadores del Sescam, en la categoría de Valores Humanos; la Sala Óxido, en Cultura; la Federación Provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara, en la categoría de Economía y Empresa; y Sheila García Gómez, en el apartado de Deportes, esta última también ausente.

Antonio Sanz, director gerente del Sescam en Guadalajara recogía el galardón colectivo a los 4.000 trabajadores de la Sanidad de Guadalajara y lo hacía con un mensaje optimista, "la vacunación no solo progresa adecuadamente, sino que tiende a ir a un sobresaliente". "Para tener vacunados al 85% de la población de Guadalajara que es la inmunidad de grupo, necesitamos poner 360.000 vacunas y a fecha de hoy tenemos puesta 246.800. Eso significa que nos quedan 116.000, que al ritmo que vamos, 21.000 a la semana, tendremos esa inmunidad de grupo dentre de siete u ocho semanas". Además Sanz pedía una reflexión, "más de 3.500 pacientes han estado ingresados por covid en el Hospital de Guadalajara, desde el 1 de marzo de 2020 hasta ayer, hoy sólo tenemos 3 pacientes en UCI y 5 o 6 en planta, cuando en el pico de la pandemia tuvimos 420 ingresados y 42 en UCI. Creo sinceramente que hemos salvado vidas, aunque en nuestro hospital han fallecido 567 pacientes. Y este es mi libro, el que tengo en la cabeza que se titula Sanidad Pública y equidad, y solo pido que reflexionéis sibre ese título".

En la categoría de Valores Humanos recogía el premio Daniel Pérez de la Sála Óxido, fundada en Guadalajara en 2005 como sala de conciertos y cerreda desde la pandemia. Pérez hizo un alegato por la cultura, tan denostada en la pandemia, y lo brindó a todos los profesionales de la cultura, no sólo artistas sino también técnicos, que llevan sin trabajar tantos meses. "Vamos a intentar volver a partir de octubre", anunció el gerente de la Sala Óxido, reconociendo el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara en estos meses difíciles.

Mario de Lucas, como presidente de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara, recogía el premio en la categoría de Economía y Empresa. "Han sido muchos hosteleros los que han luchado todo este tiempo y encontrar el cariño y el apoyo de la gente es muy de agradecer. En estas circustancias hemos tratado de restaurar más el ánimo, que los cuerpos, que de eso ya se han encargado los sanitarios y no siempre ha sido fácil y algunos incluso no lo han conseguido".

La yunquerana y jugadora de fútbol del rayo Vallecano, Sheila García Gómez, recibía el premio en el apartado de Deportes, que recogía su hermana que en nombre de Sehila agradecía el reconocimiento con orgullo y un sentido Viva La Alcarria.

Tras estos premios se hizo entrega de una placa reconocimiento a los socios Nuria Fernández, Álvaro Nuño, Marta Andres y Marta Martínez, por sus 25 años como socios de la APG. En representación de todos ellos tomó lapalabra Nuria Fernández que reconocio elpapel de la Asociación de la prensa como paraguas delos periodistas, y animaba a los jóvenes periodistas a asociarse y a los compañeros a seguir a por la medalla de los 50 años.

Y junto a los protagonistas de la jornada un amplia representación de los políticos y cutro discursos de ellos intercalados, pues no en vano Ayuntamiento y Diputación de Guadalajara patrocinan los dos premios periodísticos, aunque también hubo discurso del delegado de la Junta, que anunció sumarse a estos patrocinios con un premio de prensa a la igualdad en la próxima edición y la Subdelegada del Gobierno, Mercedes Gómez.

Todos coincidieron en elogiar a los premiados y en reconocer el trabajo de la prensa en este difícil año de pandemia con el inciso del presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, de recordar que "hoy es jueves y se hace más necesario que nunca reivindicar la libertad de prensa", en clara alusión al señalamiento de Vox sobre el director de la revista satírica y de humor.

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, por su parte, daba las gracias a la prensa de Guadalajara, por “todo su esfuerzo y dedicación” a lo largo de los difíciles meses de pandemia, y señalaba que el Ayuntamiento "ha hecho un esfuerzo por no dejar de informar y no dejamos de comparecer una sola semana, ni dejado de responder una sola pregunta", al tiempo que lanzaba sus alabanzas también a su director de comunicación, "Diego, que lo ha intentado dar todo, de noche y de día, preocupándose no de defender al alcalde de Guadalajara sino de ser informar y de ser útil para los vecinos. Incansable, atendiendo a todo el mundo. Diciendo que había que contestar en momentos tan complicados. Un periodista que además defiende mucho la profesión".

El discurso final, como viene siendo habitual, fue de la presidenta de la Asociación de la Prensa de Guadalajara, Mar Corral, en esta ocasión más en tono de agradecimiento que de reivindicación, con reconocimento a los premiados, y a los periodistas veteranos, y también agradecimiento "para quienes facilitan la labor informativa", pero sin una sola alusión a la dificultad de informar en estos tiempos de pandemia, donde el acceso a los datos y las imágenes ha estado mayoritariamente vetado para los periodistas. Si tuvo palabras para denunciar la campaña de acoso contra El Jueves y el señalamiento por parte de Vox a los periodistas. "Decimos no a la vulneración de los derechos constitucionales, a la libertad de expresión y de información y recuerden, sin periodistas, no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia".