Rescatado un menor que cayó a una piscina en Torrejón del Rey

El 112 de Castilla-La Mancha informaba ayer de dos accidentes en piscinas privadas, una comunitaria en Toledo y otra particular en Torrejón del Rey (Guadalajara).

En Torrejón del Rey , un menor, del que no se no han aportado más datos, ha tenido que ser rescatado de una piscina de un domicilio particular, en la calle Alcántara.

El menor ha sido atendido en el mismo lugar de los hechos por un médico de Urgencias y una UVI móvil, que le ha evacuado hasta el Hospital Universitario de Guadalajara, en un operativo en el que también han participado miembros de la Guardia Civil.